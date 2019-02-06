​Недопуск россиян наблюдателями на выборы не повлияет на признание их результатов ОБСЕ, - замглавы МИД Украины

Никаких сигнолов или сообщений от ОБСЕ по этому поводу не поступало.

Недопуск представителей России наблюдателями на выборы в Украине не повлияет на признание их результатов со стороны ОБСЕ.

Об этом заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица сказал на заседании Комитета по международным делам в ходе обсуждения законопроекта о недопуске российских наблюдателей на выборах, сообщает корреспондент LB.ua.

«Никаких сигналов со стороны ОБСЕ о том, что если не будет россиян, то и не будет наблюдения — не было», - сказал Кислица.

Он сообщил, что накануне заседания общался по этому поводу с главой МИД Украины и он его заверил, что таких сообщений от ОБСЕ не поступало.

Более того, в истории есть много случаев, когда наблюдателей не было по другим причинам, а не потому, что им запрещали въезд в ту или иную страну. «Не было армян на азербайджанских выборах, не было азербайджанцев на армянских выборах. Не было турок на кипрских выборах, не было кипритов в Турции. Не было грузин на выборах в РФ. И не было греков на выборах в Македонии. По нулям», - сказал он.

«В истории ОБСЕ существует много случаев, где на выборах было «по нулям» делегаций тех или иных стран», - добавил Кислица.

Всего в состав долгосрочных наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ предложено более 80 человек. Непосредственно для наблюдения в день выборов в Украине также прибудет еще около 750 краткосрочных наблюдателей.

Напомним, МИД Украины несколько раз заявлял, что не будет регистрировать официальных наблюдателей от РФ на украинских президентских выборах . Министр иностранных дел Павел Климкин, в частности, говорил, что российские наблюдатели на выборах в Украине - это неправильно как с политической и юридической, так и моральной точки зрения.