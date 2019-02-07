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Волкер призвал допустить российских наблюдателей на выборы в Украине

Их участие в составе миссии БДИПЧ поможет общественному признанию результатов голосования.

Волкер призвал допустить российских наблюдателей на выборы в Украине
Курт Волкер
Фото: Arizona PBS

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер призвал Украину допустить российских наблюдателей на президентские выборы.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

Волкер отметил, что участие российских наблюдателей в составе миссии БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ) поможет общественному признанию результатов голосования.

"Украине нужны наблюдатели БДИПЧ, чтобы доказать, что они придерживаются демократических стандартов. В противном случае люди могут усомниться в результатах выборов. Нормально, если будут российские наблюдатели, но под руководством БДИПЧ. Никаких игр. Украине необходима уверенность в своих собственных демократических институциях", - отметил Волкер.

Напомним, ранее стало известно, что ОБСЕ предлагает включить в список наблюдателей на выборах в Украине двух россиян.

МИД Украины несколько раз заявлял, что  не будет регистрировать официальных наблюдателей от РФ на украинских президентских выборах . Министр иностранных дел Павел Климкин, в частности, говорил, что российские наблюдатели на выборах в Украине - это неправильно как с политической и юридической, так и моральной точки зрения.

4 февраля в Раду был  внесен законопроект о недопуске российских наблюдателей на выборы.

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