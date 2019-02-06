ЦИК отказал в регистрации еще 10 кандидатам в президенты

Центральная избирательная комиссия на заседании в среду, 6 февраля, отказал десяти гражданам в регистрации кандидатами на выборах президента Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Граждане Украины Марущинец В. И., Сахно Б .М., Гончаров А. А., Украинчук Л. И., Качайло И. И., Миролюбец Н. А., Иваницкий Ю. П., Голосной М. И. Юрченко Ю. И., Збираник Е. М. подали заявления вместе с приложенными документами для регистрации кандидатами на пост президента Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года. Рассмотрев представленные документы, комиссия установила их несоответствие требованиям избирательного закона и отказала указанным лицам в регистрации", - говорится в сообщении.

Накануне ЦИК отказала двум гражданам - Тарасу Костанчуку и Натальи Земской - в регистрации кандидатами.

Ранее сообщалось, что 6 февраля ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты Андрея Новака из партии "Патриот", самовыдвиженца Юрия Тимошенко и Василия Журавлева из партии "Справедливость".

На данный момент зарегистрированы 37 кандидатов. Окончательный список кандидатов Центризбирком должен объявить до 9 февраля.

Напомним, документы на участие в выборах президента подали 89 человек.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.