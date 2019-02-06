Комитет Рады поддержал законопроект МВД об усилении ответственности за нарушения на выборах

В частности, предлагается ввести административную ответственность за разглашение своего волеизъявления в помещении для голосования.

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности поддержал проект закона об усилении ответственности за нарушения во время выборов, который инициировало Министерство внутренних дел.

Об этом сообщается на сайте МВД.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что этот проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за нарушение избирательного законодательства" был отработан вместе с общественной организацией "Опора".

По его словам, законопроект предлагает усилить административную и уголовную ответственность, а именно - существенно повысить размер штрафов за нарушение агитации, чтобы создать условия, когда кандидатам будет выгоднее следовать закону, чем его нарушать.

"Мы предлагаем предусмотреть административную ответственность за умышленное разглашение своего волеизъявления в помещении для голосования. Предлагается также ужесточить наказание за определенные преступления. Речь идет о лишении свободы сроком до двух лет за незаконное использование или вброс избирательных бюллетеней. Нарушение тайны голосования и получения избирателем неправомерной выгоды. К шести годам - за преступления, связанные с предоставлением избирателю неправомерной выгоды, непрямого подкупа избирателей и фальсификации избирательной документации. Такие изменения позволят правоохранителям более эффективно противодействовать одной из крупнейших угроз проведению выборов - подкупа избирателей", - пояснил Аваков.

Также предлагается отменить уголовную ответственность за сокрытие или порчу избирателями собственных бюллетеней и отнести такие нарушения административным. Лиц, которые добровольно сообщили правоохранителям о совершении преступлений предлагается освободить от уголовной ответственности.

Профильный комитет Рады призвал депутатов рассмотреть предложенные изменения в ближайшее время.

Глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что НПУ вместе с Нацгвардией готовы обеспечить публичный порядок и общественную безопасность во время выборов на 100%.

"Цель нового закона - не посадить всех в тюрьму. Цель - предупредить нарушения значительными санкциями, а также обеспечить административную ответственность в отношении тех нарушений, которые не имеют существенного влияния на конечный результат выборов", - отметила координатор проекта "Опора" Ольга Айвазовская.

Напомним, избирательная кампания по очередным выборам президента Украины началась 31 декабря 2018 года. Голосование пройдет 31 марта.

В МВД создали специальную группу советников, которая будет заниматься реагированием на нарушения во время выборов. МВД намерено фиксировать нарушения, оглашать его и передавать в Центризбирком, где могут выносить санкции - предупреждать, снимать кандидата и т.д. Полиция также заявила, что будет расценивать оплату работы агитаторов и наблюдателей на выборах как подкуп.