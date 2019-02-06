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Геращенко: требуем от РФ передать Януковича Украине для отбывания наказания

По ее словам, экс-президент "не в переговоры должен играть, а отвечать за госизмену".

Геращенко: требуем от РФ передать Януковича Украине для отбывания наказания
Ирина Геращенко
Фото: censor.net.ua

Первый вице-спикер Верховной Рады, участница минских переговоров по освобождению заложников Ирина Геращенко прокомментировала слова экс-президента Виктора Януковича о том, что он готов инициировать обмен пленными  между РФ и Украиной.

Об этом Геращенко написала в Фейсбуке.

"Еще летом я сделала прогноз, что страна-террорист РФ попытается разыграть чувствительную и важную тему заложников накануне выборов. Владимир Путин - циник высшего сорта, и он будет спекулировать на заложниках во время выборов, это очевидно. Президент Петр Порошенко летом дважды говорил с Путиным относительно заложников. С предложением к РФ освободить наших политзаключенных из тюрем России, освободить всех наших заложников с оккупированных территорий", - заявила первый вице-спикер.

Она подчеркнула, что украинская сторона готова немедленно передать России "всех осужденных россиян-террористов, которых РФ и Путин не признают и о которых забыли", и президент и его команда делали эти предложения десятки раз.

"В тюрьме украинцев держит Путин, а не его прирученные и прикормленные шавки. От Путина требуем немедленного освобождения заложников, политзаключенных и военнопленных. А лох, который подыгрывает своим фиглярством циничным и грязным сценариям Кремля, не в переговоры должен играть, а отвечать за госизмену. Нам не о чем просить у Януковича, которого презирают и в Киеве, во Львове, и на его родном Донбассе, как беглеца и предателя", - добавила Геращенко

"Мы требуем от Москвы передать Януковича Украине для отбывания наказания за преступления - измену Родине", - подчеркнула она.

Напомним, сегодня, 6 февраля,  Янукович на пресс-конференции в Москве заявил, что готов инициировать встречу с Путиным и "переговорить" с ним о вопросе обмена пленными по процедуре "всех на всех".

Последний масштабный обмен заложниками между Украиной и боевиками "ЛДНР" на Донбассе состоялся 27 декабря 2017 года.

В 2018 году из российского плена удалось освободить только троих украинцев. На последнем в прошлом году заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу представители РФ покинули зал переговоров, когда украинская сторона подняла этот вопрос об освобождении заложников.

В январе 2019 на заседании ТКГ снова не удалось договориться об обмене пленными.

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