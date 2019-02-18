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​Госадвокат Януковича просит суд оправдать его клиента по всем статьям и отменить приговор

Юрий Рябовол обжаловал приговор Оболонского райсуда.

​Госадвокат Януковича просит суд оправдать его клиента по всем статьям и отменить приговор
Виктор Янукович
Фото: ЕPA/UPG

Государственный адвокат бывшего президента Виктора Януковича Юрий Рябовол обжаловал приговор, вынесенный ему Оболонским районным судом Киева.

Об этом сообщил информированный источник.

"Сегодня была подана апелляционная жалоба, подана адвокатом Центра бесплатной правовой помощи Юрием Рябоволом", - рассказал он.

В своей жалобе Рябовол просит Апелляционный суд отменить приговор Януковичу, оправдать его по всем статьям обвинения и признать невиновным. Отмечается, что госзащитник просит отменить приговор "из-за нарушения судом первой инстанции норм материального и процессуального права".

По состоянию на понедельник, 18 февраля, платные защитники Януковича апелляцию не подавали. Срок подачи жалоб истекает 25 февраля.

Напомним, 24 января Оболонский райсуд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы. Он был признан виновным по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны). При этом, экс-президент оправдан по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия).

Прокуратура просила для Януковича 15 лет тюрьмы.

Суд начал рассматривать дело Януковича в мае 2017 года. В ходе процесса было проведено 90 заседаний, были допрошены 52 свидетеля, в том числе президент Петр Порошенко.

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Источник: "Украинские новости"
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