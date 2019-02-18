Инклюзивное образование повышает толерантность к особым детям, - Голик

Рост числа особых детей, которые обучаются в школах, где внедрено инклюзивное образование, показал высокую толерантность в отношении к детям с особыми потребностями. Об этом интервью газете «Факты» отметил советник Днепропетровского губернатора Юрий Голик.

«Рост количества детей с особыми потребностями, которые уже обучаются по системе инклюзивного образования в нашей области, говорит о том, что в обществе есть толерантность к таким деткам. Это значит, что у нашей страны есть будущее», - сказал советник.

Он также отметил, что, по словам Президента Петра Порошенко, «инклюзия в образовании — залог нашего единства, которое начинается еще в школе».

«Президент прав — все начинается с детства. Если ребенок с какими-то физическими недостатками не имеет возможности выйти в мир, то мы его потеряем как гражданина и личность. Впоследствии можем потерять и страну», - считает Голик.

По его словам, за последние три года Днепропетровская ОГА внедрила инклюзию в 225 школах области из 1000. Количество учеников с особыми потребностями выросло с 4 до 860.