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Восемь кандидатов обратились в Нацполицию с просьбой об охране

Министр МВД не назвал фамилии охраняемых политиков.

Восемь кандидатов обратились в Нацполицию с просьбой об охране
Охорона в Будинку металургів
Фото: Макс Левин

Министр МВД Украины Арсен Аваков заявил, что восемь кандидатов в президенты Украины обратились в Национальную полицию с просьбой об охране. Об этом Аваков сообщил на координационном совещании правоохранительных органов, передает РБК-Украина.

"Проводится работа по охране кандидатов. Сейчас с просьбой об охране обратились к Национальной полиции восемь кандидатов", - сказал Аваков.

Для реагирования на случаи нарушения избирательного процесса полиция тщательно готовит весь личный состав. Аваков также отметил, что уже поступает информация о том, что происходят подкупы избирателей.

"Уже поступает информация о подкупах избирателей. Особую опасность представляет внутреннее и внешнее вмешательства в работу Центральной избирательной комиссии", - резюмировал он.

Напомним, ЦИК 8 февраля завершил регистрацию кандидатов в президенты на выборах 2019, зарегистрировав 44 человека.

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