Аваков напомнил региональным руководителям Нацполиции, что полиция аполитична

"Работает честно, так, чтобы ее уважали".

Национальная полиция является аполитичной и вне избирательного процесса. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил во время совещания с руководителями главных управлений Нацполиции.

«Полиция полностью аполитична. Она вне избирательного процесса, работает честно, так, чтобы ее уважали», - заявил Аваков.

Также глава МВД подчеркнул, что на правоохранителей не должно быть давления во время избирательного процесса.

Ранее Аваков заявлял об информационных атаках на него из-за намерении провести честные выборы. Он призвал граждан сообщать о фактах нарушения законодательства во время предвыборной кампании.

Так, в полиции сообщают, что с начала избирательного процесса органами Нацполиции зарегистрировано 1477 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом (за прошедшие сутки - 35). В основном, указаны факты. связанные с незаконной агитацией - 1004, подкупом избирателей - 106, повреждением имущества - 27 и хулиганством - 17. Возбуждены 61 уголовное производство, 12 лицам в 5 производствах сообщено о подозрении.

Напомним, в день выборов к охране правопорядка будет привлечен практически весь личный состав полиции - почти 130 тысяч человек.