В драке матча НХЛ тафгай уложил соперника с одного удара
В драке матча НХЛ тафгай уложил соперника с одного удара
Компания Xiaomi представила супербюджетный холодильник: особенности новинки
Компания Xiaomi представила супербюджетный холодильник: особенности новинки
В Карпатах 16 часов искали туристку из Днепра (обновлено)
В Карпатах 16 часов искали туристку из Днепра (обновлено)
Passat врезался в недействующий пограничный пост около польской границы, двое погибших
Passat врезался в недействующий пограничный пост около польской границы, двое погибших
Новинский: Украина в шаге от дейтонского сценария
Новинский: Украина в шаге от дейтонского сценария
Путин пожаловался Макрону на выборы в Украине
Путин пожаловался Макрону на выборы в Украине
Количество недобросовестных туристов из Израиля в Украину увеличилось, - Госпогранслужба
Количество недобросовестных туристов из Израиля в Украину увеличилось, - Госпогранслужба
​Бойко лишил Рабиновича статуса доверенного лица на выборах
​Бойко лишил Рабиновича статуса доверенного лица на выборах
В Киевском метро испортили выставку Шевченко
В Киевском метро испортили выставку Шевченко
ГлавнаяПолитика

Аваков напомнил региональным руководителям Нацполиции, что полиция аполитична

"Работает честно, так, чтобы ее уважали".

Аваков напомнил региональным руководителям Нацполиции, что полиция аполитична
Фото: mvs.gov.ua

Национальная полиция является аполитичной и вне избирательного процесса. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил во время совещания с руководителями главных управлений Нацполиции.

«Полиция полностью аполитична. Она вне избирательного процесса, работает честно, так, чтобы ее уважали», - заявил Аваков.

Также глава МВД подчеркнул, что на правоохранителей не должно быть давления во время избирательного процесса.

Ранее Аваков заявлял об информационных атаках на него из-за намерении провести честные выборы. Он призвал граждан сообщать о фактах нарушения законодательства во время предвыборной кампании.

Так, в полиции сообщают, что с начала избирательного процесса органами Нацполиции зарегистрировано 1477 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом (за прошедшие сутки - 35). В основном, указаны факты. связанные с незаконной агитацией - 1004, подкупом избирателей - 106, повреждением имущества - 27 и хулиганством - 17. Возбуждены 61 уголовное производство, 12 лицам в 5 производствах сообщено о подозрении.

Напомним, в день выборов к охране правопорядка будет привлечен практически весь личный состав полиции - почти 130 тысяч человек.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также