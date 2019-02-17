В 128-й бригаде подтвердили, что их боец попал в плен боевиков
В 128-й бригаде подтвердили, что их боец попал в плен боевиков
Путин пожаловался Макрону на выборы в Украине
Путин пожаловался Макрону на выборы в Украине
Компания Xiaomi представила супербюджетный холодильник: особенности новинки
Компания Xiaomi представила супербюджетный холодильник: особенности новинки
Новинский: Украина в шаге от дейтонского сценария
Новинский: Украина в шаге от дейтонского сценария
​Бойко лишил Рабиновича статуса доверенного лица на выборах
​Бойко лишил Рабиновича статуса доверенного лица на выборах
В драке матча НХЛ тафгай уложил соперника с одного удара
В драке матча НХЛ тафгай уложил соперника с одного удара
300 приходов. Как православные общины в Украине переходят в ПЦУ
300 приходов. Как православные общины в Украине переходят в ПЦУ
Passat врезался в недействующий пограничный пост около польской границы, двое погибших
Passat врезался в недействующий пограничный пост около польской границы, двое погибших
В Киевском метро испортили выставку Шевченко
В Киевском метро испортили выставку Шевченко
ГлавнаяПолитика

Политзаключенному Коломийцу отказывают в медпомощи, - супруга

Украинец состоит на профучете в колонии как “склонный к нарушению режима и пропаганде”.

Политзаключенному Коломийцу отказывают в медпомощи, - супруга
Андрей Коломиец
Фото: crimeahrg.org

Осужденный оккупационными властями Крыма украинский политзаключенный Андрей Коломиец серьезно болен, но ему не оказывают медпомощь. Об этом Крымской правозащитной группе сообщила его супруга Галина Коломиец после трехдневного свидания в российской колонии Краснодара.

"У него вся шея и спина в красных пятнах, как будто его крапивой отхлестали, а живот болит так, что Андрей загибается от боли", - пояснила она.

По ее словам, Андрея продолжают мучить головные боли и обострился псориаз.

Галина Коломиец сообщила, что ее супруг состоит на профучете в колонии как "склонный к нарушению режима и пропаганде", из-за чего его не хотят брать на работу.

Напомним, что в 2016 году жителя Киевской области Андрея Коломийца осудили в Крыму к 10 годам тюрьмы строгого режима. Его задержали в российской Кабардино-Балкарии в мае 2015 года по подозрению в хранении наркотиков, привезли в Крым и обвинили в покушении на убийство двух крымских сотрудников спецподразделения "Беркут". По словам адвоката Коломийца, из доказательств обвинения есть только две черно-белые фотографии якобы обгоревшей формы силовиков.

В мае Коломийца отправили в ШИЗО на 15 суток.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также