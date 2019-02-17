Политзаключенному Коломийцу отказывают в медпомощи, - супруга

Украинец состоит на профучете в колонии как “склонный к нарушению режима и пропаганде”.

Осужденный оккупационными властями Крыма украинский политзаключенный Андрей Коломиец серьезно болен, но ему не оказывают медпомощь. Об этом Крымской правозащитной группе сообщила его супруга Галина Коломиец после трехдневного свидания в российской колонии Краснодара.

"У него вся шея и спина в красных пятнах, как будто его крапивой отхлестали, а живот болит так, что Андрей загибается от боли", - пояснила она.

По ее словам, Андрея продолжают мучить головные боли и обострился псориаз.

Галина Коломиец сообщила, что ее супруг состоит на профучете в колонии как "склонный к нарушению режима и пропаганде", из-за чего его не хотят брать на работу.

Напомним, что в 2016 году жителя Киевской области Андрея Коломийца осудили в Крыму к 10 годам тюрьмы строгого режима. Его задержали в российской Кабардино-Балкарии в мае 2015 года по подозрению в хранении наркотиков, привезли в Крым и обвинили в покушении на убийство двух крымских сотрудников спецподразделения "Беркут". По словам адвоката Коломийца, из доказательств обвинения есть только две черно-белые фотографии якобы обгоревшей формы силовиков.

В мае Коломийца отправили в ШИЗО на 15 суток.