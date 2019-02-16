Туск посетит Украину на следующей неделе

Глава Евросовета выступит с речью в Верховной Раде.

Президент Европейского совета Дональд Туск с 18 по 20 февраля посетит Украину с официальным визитом.

Об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине.

"Во время визита Туск встретится с президентом Петром Порошенко, председателем Верховной Рады Андреем Парубием, премьер-министром Владимиром Гройсманом", - отмечается в сообщении.

Кроме того, ожидается, что глава Евросовета выступит с речью в Верховной Раде и посетит Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

19 февраля состоится заседание Верховной Рады, посвященное началу российской агрессии против Украины. В нем примут участие президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и председатель Европейского совета Дональд Туск.