Парубий уверен в создании проевропейской коалиции в следующей Раде

Парламентские выборы в Украине запланированы на осень 2019 года.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий убежден, что в парламенте следующей каденции будет создана проевропейская коалиция.

Об этом он заявил в ходе круглого стола по вопросам имплементации соглашения об Ассоциации Украина-ЕС, передает "Интерфакс-Украина".

"Я уверен, что и в будущем парламенте нам удастся создать проевропейскую коалицию, которая сможет продолжить тот путь и (выполнение, - ред.) задач, которые мы поставили на уровне Конституции - вступление Украины в ЕС и НАТО", - сказал Парубий.

Парламентские выборы в Украине запланированы на осень 2019 года.

Напомним, в конце 2014 года в Раде была создана коалиция "Европейская Украина" в составе БПП, "Народного фронта", "Радикальной партии", "Самопомощи" и "Батькивщины".

"Радикальная партия" вышла из коалиции летом 2015 года после принятия в первом чтении проекта изменений в Конституцию о децентрализации. В феврале 2016 года, когда Рада отказалась уволить, правительство Арсения Яценюка, ее покинули и "Самопомощь" и "Батькивщина".

В июле 2018 года Рада не смогла переизбрать Центральную избирательную комиссию. Фракция БПП устроила демарш, отказавшись, а остальные парламентарии сформировали неформальную коалицию.