Определены обладатели специальных премий 23-й общенациональной программы "Человек года – 2018"

Стало уже доброй традицией награждать специальными премиями «Человек года» неординарных личностей, которые своими креативными, инновационными, нестандартными идеями и делами вносят значительный вклад в развитие украинской науки, культуры, современных технологий и менеджмента.

2018 год не ста л исключением и мы с радостью и гордостью будем иметь честь приветствовать на сцене Национальной оперы Украины обладателей Специальных премий, которые своими открытиями , изобретениями и «ноу-хау» меняют нашу страну к лучшему, делают нашу жизнь более м ногообразной , гармоничной и современной .

Специальная премия «За весомый вклад в развитие современной украинской науки» – «Институт здоровья растений». Основатель - Виталий Ильченко.

Институт здоровья растений

«Институт здоровья растений» (Crops Care Institute) – это уникальная научно-практическая платформа, которая позволит нашей стране быть действенным участником глобального технологического прогресса.

Технологический прогресс уже давно является не привилегией, а необходимым условием развития и процветания. Понимание этой истины и желание превратить Украину в технологически развитое государство, вдохновили основателя компании «UKRAVIT» Виталия Ильченко открыть первый в Украине институт для исследований и внедрений инновационных технологий.

На реализацию проекта потратили более 3 лет и более 8 мил. долларов. Открытие «Института здоровья растений» стало уже третьим последовательным шагом в реализации более глобального проекта - создания биохимического Агроиндустриального парка. Институт с собственным лабораторным комплексом общей площадью 2,5 тыс.кв.м не случайно построен на одной площадке с производственными мощностями завода «UKRAVIT» - современным и крупнейшим производством СЗР и микроудобрений в Украине. Это позволяет максимально раскрыть потенциал компании, перейти к инновационным моделям производства и расширить сервисно-технологическое взаимодействие с клиентами.

«Институт здоровья растений» - единственный в Украине научно-исследовательский институт, который сфокусирован на работе в формате «Green Chemistry» («Зеленая химия»). Этот подход предусматривает уменьшение применения вредных веществ, правильную утилизацию и переработку отходов, отказ от вспомогательных компонентов в процессе синтеза, а главное - использование возобновляемого сырья, которое сельское хозяйство может поставлять в неограниченных количествах. Любое загрязнение проще предупредить, чем потом избавляться от его последствий, уверены в «Институте здоровья растений».

«Институт здоровья растений» работает по образцу передовых мировых НИИ. Современное оборудование производства Швейцарии, Германии, Японии и США позволяет проводить фундаментальные и отраслевые исследования не только в сфере агро, но и многих других. Кроме того, в Институте предоставляют широкий спектр агробиологических сервисов: исследуют образцы почвы, воды, семян, кормов, удобрений, СЗР и готовой продукции, а также разрабатывают индивидуальные системы защиты и питания культур для аграриев.

В условиях повышения уровня потребления и неспособности экосистемы к самовосстановлению, наука постоянно находится в поиске путей регенерации ресурсов. Ученые «Института здоровья растений» исследуют влияние глобальных климатических изменений и человеческого фактора на окружающую среду и разрабатывают рекомендации для их минимизации. Параллельно изучают перспективные направления выращивания продукции, в частности - аэропоники.

Создание биохимического Агроиндустриального парка, кроме всего прочего, способствует консолидации интеллектуального потенциала. Со дня основания «Институт здоровья растений» сотрудничает с другими НИИ из разных стран мира. Направления сотрудничества - химия, фармакология, косметология и др. Кроме того, в Институте созданы все условия для репатриации украинских ученых, за годы независимости выехавших за границу. Теперь они имеют возможность вернуться в Украину и развивать ее науку, передавая опыт и инновационные методики работы мировых НИИ. Одновременно, в Институте способствуют воспитанию молодых ученых: аспирантам, докторантам и студентам-дипломникам предлагают специальные учебные программы, прохождение практики в современных лабораториях Института, участие в международных проектах, а также уникальную возможность перенять передовой мировой опыт.

Специальная премия «За разработку экологических и энергоэффективных жилых технологий» – система умного дома « CLAP». Основатель – Александр Пойманов.

CLAP

CLAP – это первая комплексная система умного дома, созданная в Украине. Компания предлагает несколько видов комплектаций, а также специализированные пакеты, направленные на конкретную цель: безопасность, климат, защита от потопа и другие. Ее можно модифицировать и совершенствовать по собственному желанию, дополняя новыми приборами, которые легко интегрируются в уже действующую сеть.

Самыми главными преимуществами являются его доступность и энергоэффективность. Отныне комфортную и безопасную жизнь сможет позволить себе каждый.

Проект CLAP был начат в 2016 году, когда его основатель Александр Пойманов не нашел для себя идеального решения, как автоматизировать быт, сделать дом комфортным и безопасным, и одновременно экономить на коммунальных платежах.

Имея большой опыт работы в сфере стартапов, ИТ-проектов, домофонии и сигнализации, опираясь на зарубежные достижения в сфере интеллектуальных разработок, Александр начал создание команды, которая взялась за разработку первой в Украине системы умного дома.

Впоследствии было открыто собственное производство в городе Винница, где сейчас работает более 100 различных специалистов, среди которых: инженеры, разработчики, специалисты по программному обеспечению, промышленные дизайнеры и другие технические специалисты. Главный офис компании расположен в Киеве.

CLAP - полностью отечественный продукт, все стадии производства которого осуществляются в Украине, что позволяет контролировать каждый этап его разработки и гарантировать качество.

К проекту были привлечены талантливые украинские специалисты, которые также, как и основатель компании, стремятся изменить жизнь людей к лучшему.

Система умного дома CLAP призвана сделать дом каждой семьи более уютным, безопасным, а главное - энергоэффективным. Оборудовав жилье или любое помещение экосистемой CLAP, можно экономить на коммунальных счетах, рационально выбирать способ отопления, не беспокоиться о безопасности и создавать наиболее комфортные условия жизни.

CLAP поможет разумно тратить ресурсы, заботиться о семье и не переживать из-за чрезвычайных ситуациях, такие как: пожар, потоп или авария в электросети.

Сейчас система направлена на улучшение условий жилья каждого украинца, а впоследствии будет влиять на перестройку интеллектуальной структуры города и формирование нового взгляда на повседневную жизнь человека. Это единственная современная технология, которая объединила в себе автоматизацию домашнего пространства и жилого комплекса в целом.

С 2018 по 2020 год систему CLAP установят во всех жилых комплексах корпорации «Укрбуд» в Киеве. Сейчас также заключены масштабные контракты с девелоперами из разных стран, среди которых Грузия, Англия, Казахстан, Шри-Ланка, Румыния, ОАЭ, Дания, Польша, Германия.

Инновации быстро интегрируются в обыденность, поэтому компания постоянно работает над совершенствованием услуг и продуктов, которые способны сделать дом еще более уютным, защищенным и энергоэффективным.

Специальная премия «За весомый вклад в возрождение ракетно-космической отрасли в Украине» – Макс Поляков.

Макс Поляков

Макс Поляков сегодня один из самых успешных предпринимателей украинского происхождения в Силиконовой долине. В далеком 2001 году он основал свою первую компанию IT-Ukraine в родном Запорожье. Компания занималась разработкой программного обеспечения для американских и европейских клиентов и стала одной из крупнейших IT компаний Украины того времени. Понимая бесперспективность работы на иностранный бизнес, Макс Поляков принял решение о создании продуктовых компаний полного цикла. Так началась эра CupidPlc и Maxymiser, чьи продукты получили признание как клиентов, так и мировых лидеров IT-отрасли. CupidPlc до сих пор остается единственной украинской ИТ-компанией, которая провела успешное IPO на Лондонской фондовой бирже, а продажа Maxymiser американской Oracle стал одним из самых успешных сделок по продаже IT-компаний в современной украинской истории. Сегодня штаб-квартира фонда NoosphereVentures Макса Полякова расположена в калифорнийском городе Пало-Альто, в сердце Силиконовой долины, а в его портфеле десятки компаний из разных сфер бизнеса.

Пассионарий и пылкий сторонник идей Вернадского о ноосфере, Макс Поляков с детства мечтал о космосе. Его родители всю жизнь работали в космической отрасли, что придавало будущему основателю украинского частного космоса Максу Полякову уверенности в собственных силах. В 2015 году детская страсть воплотилась в создание им двух инновационных компаний EOSDA и FireflyAerospace, которые ищут и находят новые пути использования космоса в пользу Земли и человечества.

EOS DataAnalytics, разрабатывает решения для анализа процессов, происходящих на земной поверхности и уже работает с более чем пятисот клиентами - мировыми компаниями из 22 различных отраслей экономики. Ее центры разработки расположены в Киеве, Днепре и Харькове. Для комплексного анализа данных снимков с космических спутников, команда EOSDA использует передовые алгоритмы, такие как искусственный интеллект, машинное обучение и нейронные сети.

Firefly Aerospace Inc., частная аэрокосмическая компания, цель которой - создание экономического ракетоносителя для предоставления быстрого и надежного доступа в космос. Штаб-квартира компании и завод по производству двигателей и ракет-носителей расположены в штате Техас, США, а научно-производственный центр находится в украинском Днепре. Firefly – вторая в мире компания (после SpaceX), которой американское правительство выделило на территории США два космодромы для ракетных запусков. Благодаря усилиям Макса Полякова, синергия украинского интеллекта и американских возможностей дает выдающиеся результаты в одной из наиболее технологичных отраслей современной экономики. Сейчас в арсенале компании Полякова ракеты-носители Alpha и Beta, а первый запуск запланирован на конец 2019 года.

Кроме бизнес-достижений, доктор экономических наук Макс Поляков известен своими академическими достижениями. Он автор более пятидесяти научных работ и соавтор более тридцати патентов. Макс Поляков известный филантроп, который спонсирует научные и технические образовательные программы и поддерживает Ракетомодельный спорт в Украине и Европе. Отдельного внимания заслуживают социальные инициативы Макса Полякова, направленные на поддержку и развитие украинской молодежи, интересующейся наукой и техникой. Среди них стоит отметить сеть инженерных школ Noosphere Engineering School (созданные при крупнейших украинских университетах), один из крупнейших инжиниринговых фестивалей в Украине BestRoboFest и конкурс стартапов VernadskyChallenge.

Макс Поляков – сторонник идеи «Нового космоса», движения в аэрокосмической отрясли, целью котрого является предоставление доступа в космическое пространство как можно большему количеству заинтересованных физических и юридических лиц за счет снижения стоимости запусков, а также преодоление административных и логистических ограничений, связанных с зависимостью от национальных космических организаций. Он уверен, что Украина, как и большинство развитых стран мира, должна легализовать частный космос и открыть доступ к нему всем желающим, а не только государственным компаниям, что является пережитком советского прошлого.

Летом 2018 года Президент Украины Петр Порошенко лично посетил открытие R&D центра Firefly в Днепре, где высоко оценил достижения компании и лично ее лидера Макса Полякова.

С пециальные премии за 2018 год будут вручены их обладателям во время проведения 23-й церемонии вручения премии «Человек года – 2018», которая состоится 23 марта 2019 года в Национальной опере Украины.