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Труханов аннулировал свой российский паспорт через суд в 2017

Мэр Одессы утверждает, что о своем паспорте РФ он узнал из Интернета.

Труханов аннулировал свой российский паспорт через суд в 2017
Мэр Одессы Геннадий Труханов
Фото: Макс Левин

Мэр Одессы Геннадий Труханов в 2017 году через российский суд аннулировал свой паспорт гражданина РФ.

Соответствующее решение 13 сентября 2017 года принял Сергиево-Посадский городской суд Московской области, сообщает УП.

По иску Труханова суд признал незаконными решения о выдаче ему российских паспортов и недействительными сами документы. Мэр Одессы заявил суду, что имеет гражданство Украины и якобы никогда не обращался за российским.

Он говорит, что о своем паспорте РФ узнал из сети Интернет, инициировал проверку, и обнаружил, что на его имя был выдан паспорт, который позже дважды заменяли.

Российское МВД признало, что первый документ Труханову выдали безосновательно, а следовательно, и все последующие процедуры не были законными.

"Наличие паспорта гражданина РФ нарушает права и законные интересы Труханова Г.Л., как гражданина Украины, занимающего пост мэра Одессы", - настаивал представитель чиновника.

Суд установил, что паспорт Труханову выдали на основе паспорта СССР, при этом гражданином России он не является, на ее территории не зарегистрирован.

По информации Думской, ранее во время заседания суда по обвинению Труханова прокурор сообщил, что человеку, чьи паспортные данные совпадают с данными одесского мэра, выдавали паспорта в России, и документы были аннулированы из-за нарушения процедуры.

Первый свой паспорт этот человек получил в 2002 году в Дагестане, второй - в 2003-м в городе Сергиев Посад Московской области. В 2011-м он обратился с просьбой заменить первый документ в связи с достижением 45 лет.

"Являются ли одним лицом данные граждане - мэр Одессы, человек, получивший паспорт в 2002-м, и человек, ставший гражданином РФ в 2003-м, - мы утверждать со стопроцентной уверенностью, конечно, не можем, но все их данные полностью совпадают. И мы считаем, что это не просто совпадение", - заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, в декабре суд Одессы начал рассматривать по существу дела мэра города Геннадия Труханова и должностных лиц одесского горсовета, которые обвиняются в завладении 185 млн гривен. Фигуранты отказались признать свою вину.

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