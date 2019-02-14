Как Лукашенко пытается предотвратить "белорусский Донбасс"
Как Лукашенко пытается предотвратить "белорусский Донбасс"
Аваков в США представил свой план деоккупации Донбасса
Аваков в США представил свой план деоккупации Донбасса
В Ровно при вымогательстве $120 тысяч задержан криминальный авторитет "Федор" (обновлено)
В Ровно при вымогательстве $120 тысяч задержан криминальный авторитет "Федор" (обновлено)
На дне Тихого океана нашли затонувший в 1942 году американский авианосец "Хорнет"
На дне Тихого океана нашли затонувший в 1942 году американский авианосец "Хорнет"
В ЕС достигли нового компромисса по "Северному потоку-2"
В ЕС достигли нового компромисса по "Северному потоку-2"
Вакарчук о Зеленском: когда ты говоришь о борьбе с олигархами и сам связан с олигархом - это нечестно
Вакарчук о Зеленском: когда ты говоришь о борьбе с олигархами и сам связан с олигархом - это нечестно
Мангер: нападение на Гандзюк заказал генерал СБУ
Мангер: нападение на Гандзюк заказал генерал СБУ
Суд постановил арестовать имущество заводов Коломойского
Суд постановил арестовать имущество заводов Коломойского
Настоятеля церковного "МАФа" в киевском Детинце задержали в аэропорту "Борисполь" (обновлено)
Настоятеля церковного "МАФа" в киевском Детинце задержали в аэропорту "Борисполь" (обновлено)
ГлавнаяПолитика

В России анонсировали приезд Ле Пен и Асада в Крым

Они названы почетными гостями экономического форума в Ялте.

В России анонсировали приезд Ле Пен и Асада в Крым
Марин Ле Пен
Фото: EPA/UPG

В России анонсировали приезд французского политика Марин Ле Пен и президента Сирии Башара Асада в оккупированный Крым.

Они названы почетными гостями экономического форума в Ялте.

"Почетными делегациями пятого форума [ЯМЭФ] стали французская делегация, которую будет возглавлять Марин Ле Пен, и Сирийская Арабская Республика, которая будет представлена Башаром Асадом. Сергей Аксенов сделал ему приглашение, когда мы там были, и получили подтверждение о его визите", - цитирует агентство ТАСС сопредседателя оргкомитета ЯМЭФ Андрея Назарова.

Форум в Ялте, который оккупанты начали проводить вместо украинского YES, состоится 17-20 апреля.

Напомним, что недавно в партию Марин Ле Пен "Национальное объединение" вступил бывший французский депутат Тьерри Мариани, который несколько раз незаконно посещал оккупированный Россией Крым.

Что касается Асада, то осенью 2018 года он принимал в Дамаске главу оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова. МИД заявил, что этот визит нанес непоправимый ущерб отношениям Украины и Сирии.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также