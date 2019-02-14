Дело перевели в Чернигов, так как здесь у судей есть доступ к гостайне.

Фото: Віра Курико Надежда Савченко и Виктор Рубан на подготовительном заседании суда в Чернигове

Прокуратура заявляет, что дело депутата Верховной Рады Надежды Савченко (внефракционная) и главы организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана, обвиняемых в терроризме, будет рассмотрено судом присяжных. Об этом сегодня в Чернигове заявил представитель прокуратуры в ходе подготовительного заседания.

В ходе заседания член коллегии судей судья Светлана Меженникова заявила самоотвод, так как, по ее словам, в процессе будут исследоваться секретные материалы, а у нее нет доступа к гостайне.

Прокуроры выступили против самоотвода. "Мы считаем решение о самоотводе преждевременным, так как, по нашей информации, оба обвиняемых заявят ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных, и 3 судьи в коллегии все равно не понадобятся", - сказал прокурор.

Адвокаты Савченко и Рубана поддержали самоотвод.

Фото: Віра Курико Надежда Савченко и Владимир Рубан на заседании суда в Чернигове

Фото: Віра Курико Владимир Рубан на заседании суда в Чернигове

Фото: Віра Курико Надежда Савченко на заседании суда в Чернигове

При этом адвокат Валентин Рыбин сказал, что в деле не было материалов с ограниченным доступом.

Напомним, Кассационный уголовный суд Верховного Суда передал дело Савченко и Рубана для рассмотрения в районный суд Чернигова как раз по той причине, что у судей этого суда есть необходимые доступы.

Ранее Генпрокуратура передала это дело для рассмотрения в Славянский горрайонный суд Донецкой области.

30 июля 2018 года Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины завершили расследование уголовного производства в отношении Савченко и Рубана по подозрению в терроризме. Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 года на выезде из зоны АТО с большим количеством оружия, спрятанном в мебели. 22 марта 2018 года Верховная Рада Украины сняла неприкосновенность с депутата Савченко, в тот же день ее задержали и 23 марта арестовали.