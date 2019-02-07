ЦИК отказал в регистрации кандидатами в президенты Надежде Савченко и Дмитрию Павличенко

Оба претендента не внесли обязательный залог в 2,5 млн гривен.

Центральная избирательная комиссия отказала депутату Верховной Рады Надежде Савченко и бывшему политическому заключенному Дмитрию Павличенко в регистрации кандидатами в Президенты на выборы 31 марта. Такие решение ЦИК приняла на сегодняшнем заседании.

Одной из причин отказа Савченко и Павличенко стало невнесение необходимых 2,5 млн гривен денежного залога.

Комиссия отметила, что Савченко на данный момент арестована по подозрению в терроризме.

Павличенко в 2014 году был освобожден парламентом как политзаключенный, приговоренный пожизненно якобы за убийство судьи.

Кроме того, ЦИК отказал в регистрации Владимиру Кононенко из-за отсутствия залога и наличия в предвыборной программе дискриминирующих национальные меньшинства и разжигающих вражду положений.

Всего по состоянию на четверг отказ в регистрации получили 47 претендетов, успешно зарегистрированы 42 кандидата в Президенты.

Регистрация кандидатов завершится в пятницу, 8 февраля. После этого до 7 марта включительно зарегистрированным кандидатам разрешается официально отказаться от баллотирования. Соответственно, окончательный перечень кандидатов, которые будут включены в избирательный бюллетень 31 марта, станет известным 8 марта.