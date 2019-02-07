Кто стоит за отстранением Ульяны Супрун
Кто стоит за отстранением Ульяны Супрун
Киевлян обяжут платить за весь объем воды, который потребил их дом
Киевлян обяжут платить за весь объем воды, который потребил их дом
Рада включила в Конституцию курс на членство в ЕС и НАТО
Рада включила в Конституцию курс на членство в ЕС и НАТО
Лукашенко решился на "беспрецедентный шаг" ради нацбезопасности
Лукашенко решился на "беспрецедентный шаг" ради нацбезопасности
12 киевских священников УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины
12 киевских священников УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины
Митрополит УПЦ МП отказался комментировать свое заявление о давлении власти на церковь
Митрополит УПЦ МП отказался комментировать свое заявление о давлении власти на церковь
Посольство США отреагировало на отстранение Супрун
Посольство США отреагировало на отстранение Супрун
Янукович: Европа кинула меня, как лоха
Янукович: Европа кинула меня, как лоха
ГлавнаяПолитика

ЦИК отказал в регистрации кандидатами в президенты Надежде Савченко и Дмитрию Павличенко

Оба претендента не внесли обязательный залог в 2,5 млн гривен.

ЦИК отказал в регистрации кандидатами в президенты Надежде Савченко и Дмитрию Павличенко
Фото: Lb.ua

Центральная избирательная комиссия отказала депутату Верховной Рады Надежде Савченко и бывшему политическому заключенному Дмитрию Павличенко в регистрации кандидатами в Президенты на выборы 31 марта. Такие решение ЦИК приняла на сегодняшнем заседании.

Одной из причин отказа Савченко и Павличенко стало невнесение необходимых 2,5 млн гривен денежного залога.

Комиссия отметила, что Савченко на данный момент арестована по подозрению в терроризме.

Павличенко в 2014 году был освобожден парламентом как политзаключенный, приговоренный пожизненно якобы за убийство судьи.

Кроме того, ЦИК отказал в регистрации Владимиру Кононенко из-за отсутствия залога и наличия в предвыборной программе дискриминирующих национальные меньшинства и разжигающих вражду положений.

Всего по состоянию на четверг отказ в регистрации получили 47 претендетов, успешно зарегистрированы 42 кандидата в Президенты.

Регистрация кандидатов завершится в пятницу, 8 февраля. После этого до 7 марта включительно зарегистрированным кандидатам разрешается официально отказаться от баллотирования. Соответственно, окончательный перечень кандидатов, которые будут включены в избирательный бюллетень 31 марта, станет известным 8 марта.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Украинские новости"
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также