Яценюк: Украине нужен пошаговый план ускоренного приобретения членства в НАТО

"Парламент выразил волю украинского народа - Украина будет членом Европейского Союза и членом НАТО. Поэтому никогда не сдавайся, когда ты веришь в Украину", - заявил лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в четверг, 7 февраля, в Верховной Раде после того как парламент 334 голосами принял изменения в Конституцию относительно закрепления курса на членство Украины в ЕС и НАТО.

Арсений Яценюк напомнил, что в январе 2008 года он как Председатель Верховной Рады Украины вместе с тогдашним президентом и премьер-министром подписал обращение к Генсека НАТО о предоставлении плана действий по членству Украины в Альянсе: "После этого промосковские силы, которые на тот момент находились в парламенте Украины, заблокировали Верховную Раду. Полтора месяца промосковские силы блокировали парламент с лозунгами "НАТО - нет!".

"Но прошло десять лет - и украинский парламент выразил волю украинского народа, которую мы тогда обнародовали в совместном письме к НАТО. Парламент сказал: Украина будет членом Европейского Союза и будет членом НАТО. Поэтому никогда не сдавайся, когда ты веришь в Украину", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Арсений Яценюк подчеркнул, что этот долгий путь еще не пройден. В повестку дня парламента включен инициированный "Народным фронтом" проект постановления об официальном обращении Верховной Рады к государствам-членам НАТО, непосредственно к национальным правительствам "с тем, чтобы воля украинского парламента и воля украинского народа о членстве Украины в НАТО получила обратную реакцию от стран членов ".

"Нам необходим план действий по членству в НАТО или другой ускоренный механизм со стороны Альянса с пошаговым планом о том, как Украина быстро и оперативно приобретет членство в НАТО", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

В 2008 году, согласно резолюции Бухарестского саммита НАТО, Украина сказали, "что план действий по членству в Альянсе будет, что двери открыты": "Мы открыли эту дверь. Теперь, уважаемые партнеры по НАТО, запустите нас в эту дверь и сделайте Украины следующим членом Альянса ", - сказал Арсений Яценюк.

Он отметил, что сегодня Украина защищает границы НАТО: "Альянс сегодня в безопасности в том числе благодаря украинской армии. Ответ на безопасность Украины и безопасность Европы лежит только в одной плоскости: Украина - член НАТО.

Арсений Яценюк обратился к партнерам по Альянсу: "Дорогие наши друзья из НАТО, не бойтесь России при принятии этого исторического решения. Россия представляет угрозу как для Украины, так и для каждого из вас. Мы защищаем вас - теперь помогите Украины защищать и себя, и каждого из 30-ти стран-членов Альянса".