​МИД: наблюдатели от Украины не ездили на выборы президента РФ в 2018 году

МИД ответил на заявление Волкера о допуске российских наблюдателей на выборы в Украине.

Наблюдатели от Украины не ездили на выборы президента РФ в 2018 году

Взаимное отсутствие граждан конфликтующих стран на пространстве ОБСЕ никогда не мешало Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ осуществлять процесс наблюдения на выборах, поэтому его миссия должна быть успешной и в Украине.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, комментируя заявление спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера, передает "Укринформ".

"Украина обеспечит демократичность и соблюдение всех избирательных стандартов в процессе осуществления волеизъявления граждан. Взаимное отсутствие граждан конфликтующих стран на пространстве ОБСЕ никогда не мешала БДИПЧ успешно осуществлять процесс наблюдения за выборами", - отметила пресс-секретарь МИДа.

В этом контексте она напомнила, что официальные наблюдатели от Украины не ездили на выборы президента РФ в 2018 году.

Напомним, ранее Волкер призвал Украину допустить российских наблюдателей на президентские выборы. В противном случае, по его словам, могут возникнуть основания поставить выборы под сомнение.

Ранее стало известно, что ОБСЕ предлагает включить в список наблюдателей на выборах в Украине двух россиян.