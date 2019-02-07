Тимошенко: Украина будет в НАТО и ЕС

"Я была первым премьер-министром, который подал заявку на получение плана действий по членству в НАТО".

Цель Украины - членство в Европейском Союзе, поэтому партия "Батькивщина" единогласно проголосовала за изменения в Конституцию относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"В современном конкурентном мире, где только начинается напряженная борьба за ресурсы, Украина не может остаться одинокой, отстать от мейнстрима движения человечества. Именно поэтому наша цель - членство в ЕС. И при этом мы должны понимать, что когда против нас воюют, так же в военном плане мы не можем быть одинокими. Мы должны быть частью НАТО", - заявила она с трибуны Верховной Рады.

Тимошенко отметила, что о стратегическом курсе Украины в НАТО она говорила еще тогда, когда начинала политическую карьеру. И ее команда поддерживала и будет поддерживать эту стратегию.

"Я была первым премьер-министром, который подал заявку на получение плана действий по членству в НАТО", - напомнила она, возмутившись, что этот вопрос поднимается всего за 50 дней до выборов.

Тимошенко подчеркнула, что стандарты ЕС и НАТО предусматривают верховенство права и честные выборы. По ее мнению, действующий президент и ближайшее его окружение "подкупают страну, чтобы сфальсифицировать выборы".

"Надо или реально следовать этим ценностям и вести страну в ЕС и НАТО, перестраивая прежде всего вся наша жизнь, или не использовать такие вещи во время нечестной президентской кампании", - сказала лидер "Батькивщины".

Напомним, в четверг, 7 февраля, Рада включила в Конституцию курс на членство в ЕС и НАТО, а также исключила из нее норму о возможности аренды иностранным государством военных баз в Украине.