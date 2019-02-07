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Рада открыла заседание и сразу ушла на перерыв

Главы всех фракций ушли на совещание.

Фото: Макс Требухов

Верховная Рада открыла утреннее заседани и сразу ушла на внеплановый перерыв до 10:30 по заявлению ВО "Батькивщина" и Радикальной партии Олега Ляшко.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

"Ко мне поступило заявление от двух фракций, РПЛ и "Батькивщины", об объявлении реального перерыва на полчаса. Очевидно, это ответственность фракций и их право. Поэтому я вынужден по требованию двух фракций объявить перерыв до 10:30 и приглашаю всех глав фракций на совещание на третий этаж для проведения консультаций", - объявил спикер парламента Андрей Парубий.

В начале заседания депутаты фракции БПП пытались первыми заблокировать трибуну, однако подтянулись "ляшковцы" и продолжили блокировать ее сами.

Фото: Макс Требухов

Напомним, 5 февраля Рада открыла десятую сессию. После своего выступления, депутаты Радикальной партии во главе с Олегом Ляшко заблокировала трибуну. Они заявили, что продолжать блокирование до тех пор пока не будет уволен глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев и не будут снижены тарифы на газ для населения. Из-за блокирования депутаты выступали с мест.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

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