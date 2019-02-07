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​Порошенко поблагодарил епископов УПЦ в США за помощь в создании независимой украинской церкви

Оба митрополита отметили определяющую роль президента в получении независимости УПЦ.

​Порошенко поблагодарил епископов УПЦ в США за помощь в создании независимой украинской церкви
Порошенко встретился с епископами Украинской православной церкви в США
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко провел встречу с епископами Украинской православной церкви в США (Константинопольский патриархат) - митрополитом Иерапольским Антонием и Архиепископом Памфильським Даниилом.

Об этом сообщается на сайте президента.

Порошенко поблагодарил священнослужителей за помощь в процессе создания независимой православной украинской церкви.

"Глава государства выразил слова благодарности американцам украинского происхождения за духовную и моральную поддержку процесса предоставления автокефалии Православной церкви Украины, и лично поблагодарил Митрополита Антония и Архиепископа Даниила за их поддержку и помощь в процессе создания независимой православной украинской церкви. Глава государства также поблагодарил Вселенского Патриарха за его усилия в предоставлении Томоса для Украины", - говорится в сообщении.

"Жизнь продемонстрировала, что это решение требовало веры в Господа нашего, большой любви к Украине и украинскому народу, которую продемонстрировал Его Святейшество. И мы можем сказать о том, что это требовало и мужества, и смелости, которую многие в России просто не ожидали", - добавил президент.

Оба митрополита отметили определяющую роль Порошенко в получении независимости Украинской православной церкви.

"Весь этот процесс был проведен Святым Духом. Мы верили, но не ожидали, что это так скоро произойдет. Но, слава Богу, что Вы стояли и принимали первенство в этом процессе с апреля прошлого года с визита в Константинополь", - сказал Митрополит Антоний.

Митрополит Иерапольский Антоний отметил важность сохранения стабильности в Украине. "Мы только в начале очень сложного процесса. И если люди смогут идти за Вами, по Вашим взглядам и за Вашим терпением, они пройдут этот сложный процесс", - сказал священнослужитель.

Фото: president.gov.ua

Напомним, 15 декабря 2018 года православные церкви в Украине провели объединительный собор, а 6-7 января 2019 года предстоятель единой украинской православной церкви Епифаний получил томос об автокефалии ПЦУ.

3 февраля в Софийском Соборе состоялась церемония интронизации (на светский манер - инаугурации) предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Киевского и всея Украины Епифания (Думенко). В этот день ему исполнилось 40 лет.

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