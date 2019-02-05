Синод Православной церкви Украины принял первые решения

Синод Православной церкви Украины во вторник, 5 февраля, провел первое заседание и принял ряд решений. Заседание Синода было организовано в Доме митрополита на территории заповедника "София Киевская", сообщает пресс-служба ПЦУ.

Во время заседания были утверждены титулы архиереев Поместной Церкви, установлен порядок наименования епархий в случае, если эти наименования дублируются, - в таком случае епархия именуется в соответствии с двойным титулом архиерея.

Религиозные организации, входившие в состав каждой епархии по состоянию на 15 декабря 2018, остаются в составе соответствующей епархии. Переход духовенства и приходов между епархиями Поместной Церкви возможны только на основе канонических правил, то есть с согласия архиереев обеих епархий, заверенного соответствующими документами.

Решено, что Святейший Патриарх Филарет продолжает руководство Киевской епархией в составе приходов и монастырей г. Киева (исключая Свято-Михайловский Златоверхий монастырь), которые до 15 декабря 2018 находились в его подчинении как Патриарха Киевского и всей Руси-Украины.

Учитывая особое значение Михайловского Златоверхого монастыря г. Киева его наместник архиепископ Вышгородский Агапит приравнен в правах к епархиальному архиерею.

Синод рассмотрел и принял типовой устав управления епархии для епархий Поместной Церкви.

В связи с избранием ректора Киевской православной богословской академии митрополита Епифания предстоятелем, на вакантную должность был назначен первый проректор протоиерей Александр Трофимлюк. Также он назначен главой управления духовного образования и богословской науки.

Главой Синодального управления военного духовенства утвержден митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн, а главой управления социального служения и благотворительности - архиепископ Донецкий и Мариупольский Сергий. Руководство управлением внешних церковных связей оставлено за митрополитом Епифанием.

С целью координации усилий Церкви по помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, незаконно лишенным свободы, которые находятся на оккупированных территориях Украины и в Российской Федерации, создана «Православная миссия помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы». Главой миссии назначен архиепископ Симферопольский и Крымский Климент.

Также утвержден первый состав Синода Украинской автокефальной церкви. Кроме постоянных членов Синода Патриарха Филарета, митрополита Львовского Макария и митрополита Винницкого и Барского Симеона, членами Синода являются девять непостоянных членов: митрополит Львовский и Сокальский Димитрий, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря), митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн, архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор, архиепископ Ровенский и Острожский Иларион, архиепископ Черновицкий и Хотинский Герман, митрополит Вышгородский Агапит, епископ Днепропетровский и Криворожский Симеон, а также архиепископ Донецкий и Мариупольский Сергей, который отсутствовал в связи с болезнью.

Напомним, 15 декабря 2018 года православные церкви в Украине провели объединительный собор, а 6-7 января 2019 года предстоятель единой украинской православной церкви Епифаний получил томос об автокефалии ПЦУ.

3 февраля в Софийском Соборе состоялась церемония интронизации (на светский манер - инаугурации) предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Киевского и всея Украины Епифания (Дровняка). В этот день ему исполнилось 40 лет.