В зоне ООС ранен один украинский военный

Сегодня в течение дня боевики 6 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил, в результате обстрелов получил ранение один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Три раза террористы применяли вооружение, запрещенное "минскими договоренностями".

Из минометов калибра 82-мм боевики обстреляли позиции украинских войск возле хутора Вольный, позиции возле Троицкого - из минометов калибра 82-мм и автоматических гранатометов. Также противник трижды обстрелял из минометов калибра 82-мм и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия украинских военнослужащих возле поселка Опытное.

Из автоматических гранатометов террористы стреляли по украинским военным возле Песков.

Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. Потери противника уточняются.

Напомним, 4 февраля боевики 8 раз обстреляли позиции ООС, 1 украинский военнослужащий погиб, 1 был ранен.