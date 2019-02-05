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В зоне ООС ранен один украинский военный

Боевики трижды применяли запрещенные минометы.

Сегодня в течение дня боевики 6 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил, в результате обстрелов получил ранение один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Три раза террористы применяли вооружение, запрещенное "минскими договоренностями".

Из минометов калибра 82-мм боевики обстреляли позиции украинских войск возле хутора Вольный, позиции возле Троицкого - из минометов калибра 82-мм и автоматических гранатометов. Также противник трижды обстрелял из минометов калибра 82-мм и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия украинских военнослужащих возле поселка Опытное.

Из автоматических гранатометов террористы стреляли по украинским военным возле Песков.

Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. Потери противника уточняются.

Напомним, 4 февраля боевики 8 раз обстреляли позиции ООС, 1 украинский военнослужащий погиб, 1 был ранен.

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