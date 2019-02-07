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НАПК составило рейтинг топ-нарушений за январь

Всего в январе зафиксировано 291 нарушение антикоррупционного законодательства.

НАПК составило рейтинг топ-нарушений за январь
НАПК составило рейтинг нарушений за январь
Фото: liga.net

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило список ТОП-нарушений антикоррупционного законодательства за январь 2019 года.

Об этом сообщается на сайте НАПУК.

На первом месте рейтинга - два заключения относительно декларирования заведомо недостоверных сведений Чрезвычайным и полномочным послом посольства Украины в Иране Сергеем Бурдиляком. Так, по результатам проверки деклараций за 2015 и 2016 годы установлены недостоверные сведения на более чем 1,2 млн грн, и об этом НАПК сообщило Национальному антикоррупционному бюро.

На втором месте рейтинга - заключение по результатам проверки декларации за 2016 год, представленной депутатом Черновицкого городского совета Ромео Скрипом. Установлено декларирование депутатом недостоверных сведений на сумму более 670 тыс. гривен.

На третьем и четвертом местах - два админпротокола за совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов в отношении депутата Ивано-Франковского городского совета Александры Федорук и депутата Киевского горсовета Романа Марченко.

Пятую строчку занял админпротокол за предоставление недостоверных сведений депутатом Тернопольского городского совета Гевко Галиной в декларации за 2016 год.

Всего в январе зафиксировано 291 нарушение антикоррупционного законодательства, что превышает соответствующий показатель прошлого месяца почти в 2,5 раза.

Фото: nazk.gov.ua

Напомним, ранее НАПК открыло реестр украинских коррупционеров.

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