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Рада включила в Конституцию курс на членство в ЕС и НАТО

Из Основного закона изъята норма о военной базе в Севастополе.

Фото: Макс Требухов

Верховная Рада внесла изменения в Конституцию Украины, которые закрепляют курс страны на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО, а также исключили из нее норму о возможности аренды иностранным государством военных баз в Украине.

За соответствующий законопроект №9037 в четверг, 7 февраля, проголосовали 334 народных депутата.

Фото: пресс-служба президента

Преамбула Конституции дополнена словами о подтверждении европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины.

Согласно поправкам, в полномочиях Верховной Рады будет "реализация стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора".

Президент Украины станет гарантом реализации стратегического курса государства на членство государства в ЕС и НАТО. Кабинет министров, в свою очередь, должен будет обеспечивать реализацию стратегического курса на членство Украины в этих организациях.

При этом в преамбуле конституционными изменениями предлагается закрепить, что Верховная Рада подтверждает "европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".

Из переходных положений Конституции будет исключена норму о том, что "использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой".

Президентский проект закона был зарегистрирован в парламенте 3 сентября, а 22 ноября он был принят в первом чтении.

В 2017 году Верховная Рада приняла закон, согласно которому вступление Украины в НАТО определяется как одна из основ внешней политики. Его поддержали 276 народных депутатов, тогда как для изменения Конституции необходимо минимум 300 голосов.

Курс на членство в НАТО прописан в законах "Об основах внутренней и внешней политики" и "Об основах национальной безопасности Украины". Военная доктрина Украины также предусматривает развитие Вооруженных Сил Украины по западным стандартам и достижение совместимости с вооруженными силами государств - членов НАТО.

Конституция Украины была принята в 1996 году и в нее уже не один раз вносили существенные изменения.

В 2004 году в результате конституционной реформы были внесены поправки, которые ослабляли власть президента.

В 2010 году Конституционный суд отменил эту реформу и вернул Конституцию 1996 года.

В 2011 году в Конституцию были внесены поправки, продлевавшие срок полномочий Верховной Рады и местных советов с 4 до 5 лет.

В 2013 году в Конституцию были внесены поправки, расширявшие полномочия Счетной палаты в части контроля за поступлениями в государственный бюджет, отмененные в результате конституционной реформы 2010 года.

В начале 2014 года Верховная Рада проголосовала за возврат к Конституции Украины в редакции 2004 года.

В 2016 году в Конституцию были внесены изменения в части правосудия.

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