НАБУ заподозрила бывшего гендиректора "Укртелефильма" в махинациях с недвижимостью

Национальное антикоррупционное бюро 6 февраля сообщило о подозрении бывшему генеральному директору ГП "Украинская студия телевизионных фильмов "Укртелефильм" в нанесении предприятию многомиллионных убытков махинациями с недвижимостью.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Дело касается многоэтажного дома, построенного ЗАО "Интеринвестсервис" в 2004 году на территории студии. Здание находится на улице Туманяна, 15а в Киеве на берегу Русановского канала.

Фото: Радіо Свобода

"Укртелефильм" получил от застройщика 80 квартир, 28 из которых студия сразу продала, еще 28 отдала на баланс города.

Оставшиеся 24 квартиры в 2017 году были проданы ООО "Лодокс" (по цене 4000 грн за квадратный метр) вместе с 7 нежилыми помещениями и 36 паркоместами. Именно эта сделка привлекла внимание следователей.

"Бывший руководитель «Укртелефильма» в сговоре с частными лицами осуществил отчуждение в пользу ООО имущественных права на 67 объектов недвижимого имущества (квартиры, нежилые помещения, паркоместа), которое расположено в Киеве. В результате этих действий, которые совершены с многочисленными нарушениями процедуры отчуждения государственного имущества, в частности, без согласования с органом управления - Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины, государству в лице ГП нанесен ущерб на сумму 68,72 мл грн", - говорится в сообщении НАБУ.

В ноябре 2018 года договор купли-продажи был признан в суде недействительным.

Бывшему директору "Укртелефильма" сообщили о подозрении по ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением) и ч.4 ст.358 (подделка документов), директору ООО - по ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением), ч.4 ст. 358 (подделка документов), ч.3 ст.209 (отмывание денег), организатору схему - ч.3 ст.27, ч.2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч.ч. 1, 4 ст. 358 (подделка документов), ч.3 ст.209 (отмывание денег).