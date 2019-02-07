Рада начала переименование Днепропетровской области в Сичеславскую

Верховная Рада на заседании в четверг, 7 февраля, включила в повестку дня и направила в Конституционный Суд проект закона о переименовании Днепропетровской области.

Депутаты рассматривали два варианта нового названия области - Днепровская или Сичеславская.

За законопроект №9310 о переименовании области в Днепровскую проголосовали только 144 народных депутата, тогда как Сичеславскую область (№9310-1) поддержали 240 человек. Именно этот законопроект пойдет в Конституционный Суд.

В ноябре 2018 года депутаты уже пытались переименовать Днепропетровскую область, но тогда собрать достаточное количество голосов не удалось.

Административный центр Днепропетровской области - город Днепр. Раньше он был Днепропетровском по имени партийного, большевистского и советского деятеля, руководителя революционного движения и председателя ЦИК УССР - Григория Петровского (1978-1958), который впоследствии стал одним из инициаторов организации Голодомора 1932-33 годов.

В 2016 году облцентр переименовали по закону о декоммунизации, но область осталась прежней.

Поскольку названия областей прописаны в Конституции, депутаты не могут просто так изменить их, а вынуждены осуществлять сложную процедуру внесения изменений с обращением в Конституционный Суд. К тому же во втором чтении нужно собрать конституционное большинство - 300 голосов.

Отметим, что из 24 областей Украины только три - Волынская, Закарпатская и Кировоградская - названы не по имени административного центра.