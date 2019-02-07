Посольство США отреагировало на отстранение Супрун
Посольство США отреагировало на отстранение Супрун
Янукович: Европа кинула меня, как лоха
Янукович: Европа кинула меня, как лоха
Киевлян обяжут платить за весь объем воды, который потребил их дом
Киевлян обяжут платить за весь объем воды, который потребил их дом
Митрополит УПЦ МП отказался комментировать свое заявление о давлении власти на церковь
Митрополит УПЦ МП отказался комментировать свое заявление о давлении власти на церковь
Рада включила в Конституцию курс на членство в ЕС и НАТО
Рада включила в Конституцию курс на членство в ЕС и НАТО
Лукашенко решился на "беспрецедентный шаг" ради нацбезопасности
Лукашенко решился на "беспрецедентный шаг" ради нацбезопасности
Кто стоит за отстранением Ульяны Супрун
Кто стоит за отстранением Ульяны Супрун
12 киевских священников УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины
12 киевских священников УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины
ГлавнаяПолитика

Рада начала переименование Днепропетровской области в Сичеславскую

Проект закона направлен в Конституционный Суд.

Рада начала переименование Днепропетровской области в Сичеславскую
Фото: Кузьма Джунь

Верховная Рада на заседании в четверг, 7 февраля, включила в повестку дня и направила в Конституционный Суд проект закона о переименовании Днепропетровской области.

Депутаты рассматривали два варианта нового названия области - Днепровская или Сичеславская.

За законопроект №9310 о переименовании области в Днепровскую проголосовали только 144 народных депутата, тогда как Сичеславскую область (№9310-1) поддержали 240 человек. Именно этот законопроект пойдет в Конституционный Суд.

В ноябре 2018 года депутаты уже пытались переименовать Днепропетровскую область, но тогда собрать достаточное количество голосов не удалось.

Административный центр Днепропетровской области - город Днепр. Раньше он был Днепропетровском по имени партийного, большевистского и советского деятеля, руководителя революционного движения и председателя ЦИК УССР - Григория Петровского (1978-1958), который впоследствии стал одним из инициаторов организации Голодомора 1932-33 годов.

В 2016 году облцентр переименовали по закону о декоммунизации, но область осталась прежней.

Поскольку названия областей прописаны в Конституции, депутаты не могут просто так изменить их, а вынуждены осуществлять сложную процедуру внесения изменений с обращением в Конституционный Суд. К тому же во втором чтении нужно собрать конституционное большинство - 300 голосов.

Отметим, что из 24 областей Украины только три - Волынская, Закарпатская и Кировоградская - названы не по имени административного центра.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также