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Кандидат в президенты Дмитрий Гнап попал в финансовый скандал с журналистской премией на 15 тыс. евро

Денежная премия, которую Гнап обещал перевести на нужды армии, пролежала на его личном счету с 2015 года.

Кандидат в президенты Дмитрий Гнап попал в финансовый скандал с журналистской премией на 15 тыс. евро
Фото: 1tv.com.ua

Бывший журналист, кандидат в президенты Дмитрий Гнап заявил, что намерен в ближайшее время вернуть команде проекта "Слідство.Інфо" более 9 тысяч евро денежного приза премии "Свободная пресса Восточной Европы - 2015", которые он ранее перечислил на свой банковский счет.

Об этом Гнап написал на своей странице в Фейсбуке после того, как его журналист проекта Анна Бабинец обнародовала информацию о премии.

"Меня спрашивают относительно журналистской премии, которую мы получили в 2015 году. Ее общая сумма составила 15 тысяч евро. Потратили ее так: 2 тыс. евро Елена Козаченко передала роте разведчиков, которые стояли под Артемовском. Они потом помогли снять крутое расследование о контрабанде на Донбассе. 3917 евро пришлось потратить на текущие расходы проекта. ... Остаток в сумме 9087 евро закину сегодня или завтра на счет "Слідство.Інфо". И пусть уже команда сама решает, как ими распорядиться", - написал Гнап.

Ранее сегодня руководитель ресурса "Слідство.Інфо" Анна Бабинец заявила, что Дмитрий Гнат больше половины денежного приза премии "Свободная пресса Восточной Европы - 2015" перечислил на свой банковский счет, хотя изначально обещал всю сумму направить на армию.

Информацию о судьбе премии выяснили "случайно", когда о судьбе денег спросили другие журналисты."У нас в Слидство.Инфо произошла досадная ситуация и лучше, чтобы рассказала об этом я. Точнее, произошла она давно, но обнаружили мы это только сейчас. .... Почти четыре года назад наше агентство получило премию «Свободная пресса Восточной Европы-2015», денежный приз составил 15 000 евро. Тогдашний руководитель Слидства.Инфо Дмитрий Гнап (Dmytro Gnap) от имени команды публично заявил, что эти деньги будут потрачены на помощь армии", - написала Бабинец.

"Выяснилось, что премия была перечислена на банковский счет Дмитрия (возможно, потому, что счета ОО «Слидство.Инфо» были открыты лишь в декабре 2015-го, а премия поступила где-то за полгода до этого). 2000 евро действительно были переданы в помощь армии, 3900 евро пошли на оперативные расходы организации (были дыры в финансировании) и 9100 евро до сих пор находятся в банковской ячейке Дмитрия. В ближайшие дни он перечислит их как благотворительный взнос на счет ОО «Слидство.Инфо» - туда, где они, собственно, должны быть", - написала Бабинец.

Гнап – украинский журналист, общественный активист. С 2013 года – руководитель проекта "Слидство.инфо" на "Громадському.ТБ". В июне 2018 года он заявил, что уходит из журналистики в политику и ведет переговоры о создании нового политического проекта. 20 января партия "Сила людей" выдвинула Гнапа кандидатом в президенты на выборах 31 марта.

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