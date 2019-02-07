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Главный подозреваемый в деле Гандзюк за неделю до нападения получил за бесценок базу отдыха в Лазурном

Гостиницу Oasis Beach сдал в аренду юрист Мангера.

Главный подозреваемый в деле Гандзюк за неделю до нападения получил за бесценок базу отдыха в Лазурном
Алексей Левин
Фото: МВД

Юрист главы Херсонского облсовета Владислава Мангера за неделю до того, как Екатерину Гандзюк облили кислотой, сдал в аренду комплекс отдыха Oasis Beach в Лазурном Александру Левину (Москалу), которого следствие считает организатором этого нападения.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Директор ООО "Лазурный отдых", которому принадлежит Oasis Beach на 57 номеров, - Андрей Мурашкин. Он является адвокатом Мангера и является советником главы Херсонского облсовета по юридическим вопросам.

25 июля 2018 года Мурашкин подписал договор о сдаче Oasis Beach в аренду Левину всего за 500 гривен в месяц. Пояснить журналистам такую цену юрист отказался, сославшись на коммерческую тайну. Он также заявил, что на тот момент не знал о криминальном прошлом Левина, как и "не мог догадываться" о его дальнейших возможных преступных намерениях.

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице.

В начале декабря генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов. Это Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор).

Последний находится за границей. Адвокаты отрицают причастность Левина к убийству Гандзюк.

28 января на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады ее отец Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери связан с Мангером, главой Херсонской ОГА Андреем Гордеевым и заместителем Гордеева Евгением Рищуком.

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