ГПУ сообщила Мангеру о подозрении в организации убийства Гандзюк (обновлено)

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру в организации убийства Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщил в Фейсбуке генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Гражданину Мангер В. М. объявлено подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк", - написал он.

Генпрокурор также опубликовал фотокопию первой страницы текста подозрения.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Обновление. Подозрение Мангеру было вручено по месту жительства в Херсоне, он будет доставлен в Печерский районный суд Киева для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Сегодня утром заместитель генпрокурора Юрий Столярчук лично вручил подозрение главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру в организации заказа убийства, то есть умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенному из корыстных побуждений, по заказу с особой жестокостью, по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 п.4, п.6, п.11, п.12 ч.2 ст.115 УК Украины", - написала она.

По словам Сарган, для вручения подозрения в Херсон выезжала группа процессуальных руководителей ГПУ и следователей СБУ.

Напомним, Екатерина Гандзюк скончалась в больнице 4 ноября, через три месяца после того, как ее облили серной кислотой в центре Херсона.

28 января на заседании временной следственной комиссии Рады отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери связан с Мангером, главой Херсонской ОГА Андреем Гордеевым и заместителем Гордеева Евгением Рищуком.

Глава Херсонского облсовета отверг обвинения отца Гандзюк.

9 февраля полицейские задержали не менее 50 человек в центре Киева. 10 из них перед митингом Юлии Тимошенко - они готовились развернуть акцию в поддержку Екатерины Гандзюк. Еще 40 - возле райотдела, куда прибыли соратники задержанных. Задержание возле райотдела происходило в жесткой форме, с применением слезоточивого газа. В результате около 20 активистов получили ранения, полиция сообщила о троих госпитализированных правоохранителях. Ночью всех задержанных отпустили, а "Батькивщина" сообщила, что исключила главу Мангера из партии.