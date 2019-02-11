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​НАБУ подготовило представление о снятии неприкосновенности с нардепа Жеваго (обнонвлено)

Антикоррупционное бюро готовит представление на четверых депутатов.

​НАБУ подготовило представление о снятии неприкосновенности с нардепа Жеваго (обнонвлено)
Константин Жеваго
Фото: Финансы

Национальное антикоррупционное бюро подготовило представление о снятии неприкосновенности с депутата Верховной Рады Константина Жеваго (внефракционный).

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

"Представление подготовлено и подано в прокуратуру", - сказал он.

По его словам, это представление о привлечении Жеваго к уголовной ответственности по подозрению в коррупционном правонарушении. Согласно материалам, Жеваго подозревается в преступлении, которое касается электронного декларирования, а именно декларирования недостоверной информации (ст 366-1 Уголовного кодекса). Будет ли это представление согласовано с САП и направлено генпрокурору Юрию Луценко, собеседник не уточнил.

Как сообщалось, Жеваго не указал в декларациях за 2015 и 2016 года информацию о том, что является бенефициарным собственником ряда предприятий.

Обновление. По информации "The Newsroom", НАБУ готовит представление на четверых нардепов. Речь идет, в частности, о Жеваго и о "радикале" Сергее Скуратовском.

Скуратовский не указал в декларациях 2015 и 2016 года корпоративные права жены по ряду компаний. Кроме того, в 2013 году "Укрполискорм" заключил договор на 20 млн грн с женой Скуратовского со сроком возвращении до 23 июля 2018 года. Всего женщина получила 17,7 млн грн ссуды, но эти средства в декларации отражены не были. В июне 2017 суд признал "Укрполискорм" банкротом.

Напомним, ранее Фонд гарантирования вкладов показал схему вывода средств из банка Жеваго "Финансы и кредит".

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Источник: "Украинские новости"
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