Яценюк поручал проверить использование средств на строительство границы еще в 2016, - документ

Экс-премьер-министр Арсений Яценюк еще 4 марта 2016 года дал поручение проверить использование средств, выделенных на обустройство российско-украинской государственной границы.

Соответствующий документ опубликовала на своей странице в Facebook пресс-секретарь политика Ольга Лаппо.

Такое поручение было дано Министерству внутренних дел, Госпогранслужбе, ГФС и Государственной аудиторской службе.

Пресс-секретарь Арсения Яценюка опубликовала ответ на журналистский запрос одного из телеканалов, в котором в частности говорится о том, что на темпы обустройства границы повлияло снижение объемов финансирования, которое произошло после отставки экс-премьера, и больше всего - «политизация этого важнейшего безопасности проекта - с целью дискредитации правительства Арсения Яценюка, лично тогдашнего премьера и самой идеи строительства государственной границы со страной-агрессором».

«Если бы не эти два фактора - уже в 2018 году мы впервые в истории имели бы обустроенную границу с РФ», - написала Ольга Лаппо.

Напомним, о начале проекта обустройства украинско-российской государственной границы бывший премьер-министр Арсений Яценюк заявил в сентябре 2014 года. План работ был принят в мае 2015 года. Проект был удешевлен в четыре раза по сравнению с первоначальными расчетами. Он предусматривает сооружение «интеллектуальной границы» - системы охраны государственной границы, состоящей из комплексов видеонаблюдения и контроля, сплошного противотранспортного рва, контрольно-следовой полосы, невзрывчатых инженерных заграждений и передвижных боевых модулей, которые позволяют создать сплошную зону наблюдения вдоль всей границы, а также являются составной частью системы огневого поражения. Технические средства, составляющие основу системы, связанные в единый комплекс, управляются из единого центра и позволяют отслеживать обстановку дистанционно, в режиме реального времени, распознавать угрозы и идентифицировать цели, а также управлять силами реагирования.

По информации Госпогранслужбы, проект обустройства границы реализован уже на 30%. Работы на участке Харьковской области практически завершены, там уровень контроля над границей составляет практически 100%.