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​В Киевской области полиция зафиксировала 67 правонарушений избирательного законодательства

Нарушения поступают и от "неравнодушных граждан".

​В Киевской области полиция зафиксировала 67 правонарушений избирательного законодательства
Начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Дмитрий Ценов
Фото: kv.npu.gov.ua

По состоянию на 9 февраля на территории Киевской области зарегистрировано 67 преступлений, касающихся избирательного законодательства. Большинство нарушений касаются предвыборной агитации, изготовленной с нарушением закона "О выборах Президента Украины".


Об этом заявил начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Дмитрий Ценов, информирует пресс-служба областной полиции.

По словам Ценова, нарушения выявляют не только сотрудники полиции. Сообщения о нарушениях в полицию поступают и от представителей общественных организаций, "неравнодушных граждан".

Так, за сутки на трассе Киев-Одесса полицейские выявили 25 билбордов, не содержащих сведений об учреждении, осуществлявшем печать агитпродукции, ее тираже и информации о лицах, ответственных за выпуск. По материалам проверки в отношении личности правонарушителя составлены админпротоколы по ч.2 ст. 212-13 КУаАП, которые будут направлены в суд для принятия законного решения.

По факту срыва встречи с избирателями Белой Церкви одного из кандидатов в президенты в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное производство по ч. 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины ( хулиганство). Сотрудники полиции на месте происшествия задержали двух человек, против пяти нарушителей составлены административные протоколы по статье 173 (мелкое хулиганство).

Напомним, по состоянию на 18:30 7 февраля полиция получила 803 обращения от граждан о нарушениях в ходе избирательной компании. Возбуждено 19 уголовных дел.

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