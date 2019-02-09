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В днепровском кафе раздавали деньги за голос на президентских выборах

Имя кандидата не сообщается.

В днепровском кафе раздавали деньги за голос на президентских выборах
Полиция открыла уголовное производство по факту подкупа избирателей в Днепре
Фото: скриншот из видео

Полиция открыла уголовное производство по факту подкупа избирателей в Днепре. Об этом сообщили в Нацполиции области.

“В одном из заведений в Соборном районе города неизвестные пытались подкупить посетителей. Среди них была женщина, которая записывала паспортные данные избирателей. После того, как посетители соглашались продать свой голос - им давали деньги. Сколько предлагали за продажу голоса - неизвестно”, - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали правоохранители. Они просмотрели видео с камер видеонаблюдения и опросили администратора, охранника и пять посетителей.

Среди тех избирателей, которые согласились проголосовать за нужного кандидата на президентских выборах, были преимущественно женщины пожилого возраста. Имя кандидата не сообщается.

По факту подкупа избирателей в полиции открыли уголовное производство. Подозреваемым грозит наказание в виде штрафа от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 2 лет.

Напомним, в декабре в Одесской области женщина получила 5,5 лет тюрьмы за подкуп избирателей.

Ранее комитет Рады поддержал законопроект МВД об усилении ответственности за нарушения на выборах. Ранее в МВД создали специальную группу советников, которая будет заниматься реагированием на нарушения. МВД намерено фиксировать нарушения, оглашать его и передавать в Центризбирком, где могут выносить санкции - предупреждать, снимать кандидата и т.д.

Полиция также заявила, что будет расценивать оплату работы агитаторов и наблюдателей на выборах как подкуп.

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