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Автомобиль компании "Вода Донбасса" с персоналом попал под обстрел

По счастливой случайности никто не пострадал.

Автомобиль компании "Вода Донбасса" с персоналом попал под обстрел
Фото: voda.dn.ua

Автомобиль компании "Вода Донбасса", который перевозил сменный персонал насосной станции, попал под обстрел у Ясиноватой.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Сегодня автомобиль Компании, перевозивший сменный персонал насосной станции первого подъема Южнодонбасcкого водопровода, попал под обстрел в районе города Ясиноватая. По счастливой случайности никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Напомним, в январе три сотрудника коммунального предприятия "Вода Донбасса" получили ранения в районе села Крутая Балка (район Авдеевки и Ясиноватой) из-за обстрела.

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