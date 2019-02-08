НОТУ требует от Набсовета компании пересмотреть решение о разрыве контракта с Аласанией

В сообщении обращается особое внимание на возможные манипуляции в выражениях некоторых членов набсовета.

Правление Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) требует от Наблюдательного совета компании пересмотреть ранее принятое решение о досрочном разрыве контракта с главой правления вещателя Зурабом Аласанией.

Об этом сообщает "UA:Суспільне мовлення".

"Правление Общественного вещателя отмечает незаконность решения Наблюдательного совета о досрочном прекращении контракта с председателем правления и считает решение, принятое в неправовой способ, чрезвычайно опасным прецедентом и призывает Наблюдательный совет ПАО "НОТУ" пересмотреть его с соблюдением всех правовых процедур", - говорится в сообщении.

В сообщении правления обращается особое внимание на возможные манипуляции в выражениях некоторых членов набсовета, зафиксированных в протоколе заседания.

При этом, приводится цитата члена набсовета Евгения Глибовицкого, который заявил, что последние решения набсовета НОТУ "угрожают реформе общественного вещания". Отмечается, что его слова поддержали члены набсовета Александр Павличенко и Светлана Остапа.

Ранее Аласания заявил о давлении на него с целью закрытия телепрограммы "Схемы".

Напомним, 31 января набсовет НОТУ досрочно разорвал контракт с Аласанией во время заседания, в повестке дня которого не было вопроса об отставке главы правления. Позже выяснилось, что на Аласанию написал жалобу профсоюз.

Аласания возглавлял НОТУ с 15 мая 2017 года до 31 января 2019 года. Он также руководил Национальной телерадиокомпанией Украины, на базе которой была создана НОТУ, с марта 2014 года по ноябрь 2016 года. Тогда он ушел в отставку по собственному желанию.