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В ночь на субботу в Киеве до -9 градусов мороза

Синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков.

В ночь на субботу в Киеве до -9 градусов мороза
Фото: Сергей Нужненко

В субботу, 9 февраля, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7…-9 градусов, днем -1…+1 градус.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-8 градусов, в Черновицкой области -5…-10 градусов, днем +1…+7 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -6…-11 градусов, днем -2…+3 градуса.В Моршине без осадков, температура ночью -4…-6 градусов, днем +2…+4 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью -3…-5 градусов, днем +3…+5 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью -3…-5 градусов, днем +3…+5 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6…-12 градусов, днем -3…+4 градуса, в Сумской области 0…-5 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4…-12 градусов, днем -3…+4 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6…-12 градусов, днем +2…-5 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-6 градусов, днем 0…+6 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +3…+8 градусов.В Ялте без существенных осадков. Температура ночью +1…+3 градуса, днем +4…+6 градусов.

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