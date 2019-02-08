В Одесской области 7 февраля возле села Петроверовка (раньше - Жовтень) произошло ДТП. Автомобиль "Москвич-2141" слетел в кювет при въезде в населенный пункт и перевернулся. Водитель погиб, а двое пассажиров попали в больницу.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Фото: od.npu.gov.ua

Во время осмотра места происшествия полицейские нашли большое количество денег и ювелирные украшения.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Как оказалось, в машине ехали трое разбойников, которые ночью обчистили частный дом в Белгород-Днестровском районе.

Начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что преступники в масках спилили металлическую решетку, сломали окно и проникли в здание. В доме они нанесли телесные повреждения хозяевам, мужчине и женщине 1961 года рождения, сковали руки наручниками и связали их веревкой, после чего похитили 12 тысяч долларов США, 30 тысяч грн, различные ювелирные украшения. Поиздевавшись над жертвами, они покинули дом.

В ДТП они попали, когда водитель не справился с управлением на скользкой дороге.