Суд обязал Киевсовет обустроить площадки для детских колясок у амбулаторий

Шестой апелляционный административный суд обязал Киевский городской совет обустроить площадки для детских колясок у амбулаторий, которые подчинены Святошинскому центру первичной медико-санитарной помощи №1 и Дарницкой поликлинике №2. Такое решение суд принял 7 февраля, рассказала LB.ua юрист Юлия Науменко.

Науменко представляла в суде трех истцов - Валерию Кошель, Елену Репинецкую и Полину Шадрину. Они требовали не только обустроить площадки, но и отменить запрет заходить в помещения с детскими колясками. Родители утверждали, что такой запрет действовал, кроме двух упомянутых медучреждений, еще и в Голосеевской поликлинике №2. Однако последняя обустроила площадку для детских колясок на улице.

Апелляционный суд удовлетворил иск лишь частично в отличие от суда первой инстанции, который иск полностью отклонил. По словам Юлии Науменко, родители намерены идти в кассационную инстанцию, чтобы отменить еще и запрет заходить с колясками в медицинские учреждения. Министерство здравоохранения поддержало иск родителей, назвав действия руководителей медучреждений дискриминацией.

Подробнее о конфликте читайте в материале Дианы Буцко "Детским коляскам здесь не место".