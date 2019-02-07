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Литва бесплатно передаст Украине боеприпасы на 255 тысяч евро

Речь идет о боеприпасах для стрелкового оружия советского производства, которые армия Литвы больше не использует.

Литва бесплатно передаст Украине боеприпасы на 255 тысяч евро
Фото: rus.tvnet.lv

Правительство Литвы утвердило бесплатную передачу Украине боеприпасов на  255 тысяч евро.

Об этом сообщается на сайте Минобороны Литвы.

Речь идет о боеприпасах для стрелкового оружия советского производства, которые армия Литвы больше не использует.

"Передача боеприпасов является частью последовательной и всеобъемлющей поддержки Украины, в укреплении ее оборонных возможностей и обеспечения независимости, суверенитета и территориальной целостности", - отметил министр национальной обороны страны Раймундас Кароблис.

В Минобороны напомнили, что Литва оказывает политическую поддержку Украине и предоставляет все виды юридически разрешенной помощи, включая военную, с начала российской агрессии в 2014 году. Эта позиция, согласно соцопросам, пользуется поддержкой 64% населения Литвы. Кроме того, Литва и ее союзники помогают Украине в реформах и обучении Вооруженных сил. Литва также оказывает медицинскую помощь раненым украинским солдатам.

Напомним, в декабре прошлого года Сейм Литвы принял резолюцию, в котором призвал по сути изменить стратегию Запада в отношении сдерживания российской агрессии.

Литва стала первой страной, которая ввела санкции за нападение на украинские корабли.

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