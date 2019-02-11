Госпредприятие "Харьковский бронетанковый завод" модернизировал более 100 танков Т-64 образца 2017 года, что является достаточным количеством для перевооружения танковой бригады.

Об этом сообщил в Фейсбуке президент Петр Порошенко.

"Лучшие боевые возможности, современные тепловизоры, защищенная цифровая связь, средства спутниковой навигации и новый динамическая защита - все это получили наши танкисты благодаря специалистам украинской оборонки. Наша цель - переориентироваться на производство нового вооружения и переход на стандарты НАТО", - написал Порошенко.

На сайте "Укроборонпрома" отмечается, что Т-64 "является основной боевой машиной бронетанковых подразделений украинской армии и отлично показал себя в противостояниях с агрессором на Востоке Украины… По результатам комплекса испытаний, модернизированный Т-64 образца 2017 года с прошлого года серийно поставляется в Вооруженные силы Украины".

Всего "Харьковский бронетанковый завод" уже изготовил более сотни Т-64 образца 2017 года и продолжает работы по модернизации существующих Т-64 до этого уровня.

"При модернизации в боевую машину интегрируются современные ночные приборы наблюдения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения. Они устанавливаются на штатные крепления и подключаются к электрической сети танка без ее изменений, что позволяет значительно уменьшить время и затраты для их интеграции в системы боевой машины", - отмечается в сообщении.

В госконцерне отметили, что благодаря высококачественным комплектующим они обладают высокой устойчивостью к световым помехам и обеспечивают работу при сложных условиях, они не чувствительны к засветке даже при использовании противником специальных помех в инфракрасном диапазоне.

"В то же время, в прицельный комплекс наводчика интегрирован тепловизор, который обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях", - информируют в пресс-службе.

Напомним, за пять лет ВСУ получили от "Укроборонпрома" 26 тыс. единиц оружия и техники.