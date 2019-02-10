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Во Львове аноним "заминировал" бар-ресторан

Взрывчатки в помещении не нашли.

Во Львове аноним "заминировал" бар-ресторан
Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Во Львове 10 февраля неизвестное лицо сообщило, что в баре-ресторане "Балканский дворик" на Городоцкой улице произойдет взрыв.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

По указанному адресу отправили экспертов-взрывотехников, кинолога, следственно-оперативную группу, сотрудников других служб.

Из ресторана эвакуировали людей, но, как показала проверка, взрывчатых веществ ни в помещении, ни на территории рядом не было.

Анонима, позвонившего в полиции, ищут. Решается вопрос об уголовном производстве по факту ложного сообщения о минировании.

Напомним, в конце января в Одессе эвакуировали девятиэтажку из-за подозрительной коробки, в которой оказался хомяк.

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