В понедельник в Киеве без существенных осадков, до +4 градусов

11 февраля в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +2...+4 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью небольшие осадки, днем небольшой дождь, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +2…+8 градусов.

В Карпатах ночью небольшие осадки, днем умеренные осадки, температура воздуха ночью +2...- 3 градуса, днем -2...+3 градуса.

В Моршине ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +5...+7 градусов.

В Трускавце ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +6...+8 градусов.

В Сваляве ночью без существенных осадков, днем умеренный дождь, температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +5...+7 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, только в Житомирской области днем небольшой дождь, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-7 градусов, днем +1…+6 градусов, в Черниговской и Сумской областях -1...+4 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, только в Винницкой области днем небольшой дождь, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-6 градусов, днем 0…+7 градусов, в Полтавской области -1...+4 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер южно-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем -1…+4 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +2…+9 градусов, в Запорожской области 0...+5 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +4…+9 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью 0…+2 градуса, днем +6…+8 градусов.