Боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

С начала суток боевики семь раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"На протяжении текущих суток, в период с 00:00 до 18:00, противник обстрелял позиции наших войск 7 раз, в том числе два раза с применением запрещенного "минскими договоренностями" вооружения", - говорится в сообщении.

В частности, из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции украинских военных возле поселка Пески, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле Чермалыка, из подствольных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - позиции возле Павлополя.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи села Крымское, станковых противотанковых гранатометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Травневое... и поселка Новотошковское", - сообщили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки, 8 февраля, российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения.