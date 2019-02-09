Украина-Беларусь: на кого ставит Лукашенко на украинских выборах
Украина-Беларусь: на кого ставит Лукашенко на украинских выборах
«Сетки»: ключ к победе или фальш-панель?
«Сетки»: ключ к победе или фальш-панель?
Порошенко выиграл суд против ВВС за клевету (обновлено)
Порошенко выиграл суд против ВВС за клевету (обновлено)
На турнире ММА в Германии состоялась яркая массовая драка
На турнире ММА в Германии состоялась яркая массовая драка
В Киеве проходит форум в поддержку Порошенко (добавлено фото)
В Киеве проходит форум в поддержку Порошенко (добавлено фото)
Порошенко утвердил перечень оккупированных населенных пунктов на Донбассе
Порошенко утвердил перечень оккупированных населенных пунктов на Донбассе
Жители ОРДЛО массово изменяют место голосования на выборах президента
Жители ОРДЛО массово изменяют место голосования на выборах президента
Нардеп Шахов облил водой Насирова в прямом эфире
Нардеп Шахов облил водой Насирова в прямом эфире
Садовый: Банковая требовала передать "Самопомощь" в Раде под контроль БПП (документ)
Садовый: Банковая требовала передать "Самопомощь" в Раде под контроль БПП (документ)
ГлавнаяОбществоВойна

Боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Зафиксировано 7 случаев нарушения режима прекращения огня.

Боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: Макс Левин

С начала суток боевики семь раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"На протяжении текущих суток, в период с 00:00 до 18:00, противник обстрелял позиции наших войск 7 раз, в том числе два раза с применением запрещенного "минскими договоренностями" вооружения", - говорится в сообщении.

В частности, из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции украинских военных возле поселка Пески, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле Чермалыка, из подствольных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - позиции возле Павлополя.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи села Крымское, станковых противотанковых гранатометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Травневое... и поселка Новотошковское", - сообщили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки, 8 февраля, российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также