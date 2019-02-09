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Во Львовской области выпавший из маршрутки мужчина попал в реанимацию

Водитель начал движение, не закрыв дверь.

Во Львовской области выпавший из маршрутки мужчина попал в реанимацию
Фото: gorod.cn.ua

В Городке Львовской области из маршрутки сообщением "Львов - Старява" выпал пассажир. Мужчину с травмами без сознания доставили в реанимацию. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

Инцидент произошел в 20:30 8 февраля.

"На остановке общественного транспорта водитель маршрутного такси "БАЗ А0752 Эталон" с сообщением "Львов - Старява" не убедился в безопасности начала движения транспортного средства, в результате чего из указанного транспортного средства выпал пассажир возрастом около 30-35 лет", - сообщили в департаменте.

Пострадавшего госпитализировали каретой скорой помощи в реанимационное отделение Городецкой ЦРБ без сознания с диагнозом: тупая травма головы, открытый перелом височной области головы, ушиб головного мозга.

Напомним, в ноябре в одесской больнице умерла женщина, выпавшая из переполненной маршрутки.

Ранее сообщалось, что лицензию украинских автоперевозчиков теперь можно проверить онлайн: Госслужба транспортной безопасности открыла данные о лицензиатах, они доступны в базе "Опендатабот" через чат-ботов мессенджеров Viber и Telegram.

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