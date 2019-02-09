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В 2018 году более 46 тысяч украинцев получили отказ во въезде в Польшу

Среди причин отказа - отсутствие денег для пребывания в стране.

В 2018 году более 46 тысяч украинцев получили отказ во въезде в Польшу. Об этом говорится в ответе Пограничной службы Польши на запрос Укринформа.

"На границе с Украиной выдано в 2018 году более 48,7 решений об отказе во въезде, в частности 46,2 тыс. - для граждан Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главной причиной отказа было отсутствие соответствующей документации, которая обосновывала бы цель и условия пребывания в РП.

Кроме того, среди причин отказа во въезде - отсутствие соответствующих финансовых ресурсов для пребывания в Польше или средств на возвращение в страну происхождения или транзита.

Напомним, в Польше официально трудоустроены около 400 тысяч граждан Украины. По данным министерства соцполитики, всего в Польше работает около 2 млн украинцев.

Ранее сообщалось, что в Польше обеспокоены утечкой украинских заробитчан на Запад.

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