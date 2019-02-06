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​Украинский журналист обнародовал видео, как словацкий таможенник требовал у него взятку

Словацкая таможня просит сообщить о других фактах коррупции на границе.

Журналист телеканала СТБ Виталий Глагола опубликовал видео, на котором видно, как словацкий таможенник требует у него взятку. Инцидент произошел в воскресенье, 3 февраля, когда украинец ехал на своем автомобиле из Словакии в Украину для растаможивания.

На видео виден момент, когда таможенник общается со Виталием Глаголой и просит деньги. Зафикисровано, как он игнорирует документы украинца и отказывается оформлять автомобиль, а также то, как люди рассказывают о том, как давали взятки таможеннику.

"По этическим причинам - лица всех людей на видео, кроме таможенника-взяточника, скрыты. Справедливости ради - на нашей стороне границы от украинских таможенников никаких намеков на взятку не получал", - отметил Глагола.

Позже журналист сообщил, что словацкая таможня отреагировала на его видео со взяткой, работает проверка.

"Теперь просят писать в комментариях под их основным сообщением тех, у кого словацкие таможенники требовали деньги", - добавил Виталий Глагола.

Ранее сообщалось, что с 25 ноября по 31 января граждане Украины растаможили 65 142 автомобиля на иностранной регистрации, которые находились в режиме временного ввоза или транзита.

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