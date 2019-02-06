​У нас есть две категории дорог: отремонтированные и те, которые нужно отремонтировать, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что восстановление дорог в Украине - приоритет работы правительства, поскольку это - безопасность, возможности для экономики и новое качество жизни.

Об этом он заявил на заседании правительства.

Премьер отметил, что дороги в Украине не ремонтировались десятилетиями, а их износ в некоторых местах достигал около 90%.

"Мы с 2017 года начали менять систему, наполнять ее ресурсом, чтобы восстанавливать дороги", - сказал Гройсман.

Он признал, что качество ремонта дорог ежегодно подвергается критике после зимы. "Но я просил бы разграничить (претензии). Разрушенные дороги какие? Которые не ремонтировались. А восстановленные нами дороги - в нормальном состоянии", - добавил премьер.

Гройсман также подчеркнул, что принцип правительства - оплачивать только качественные дорожные работы - является ключевым.

"У нас есть две категории дорог: отремонтированные дороги Гройсмана и те, которые еще нужно отремонтировать. Правда, не надо вешать все, что осталось из Советского Союза, и надо разграничивать ответственность - дороги общегосударственные и местные, - сказал премьер. - У нас масштабные задачи на 2019 год. К 2022-му мы восстановим сообщение между областными центрами. В контексте восстановления дорог мы уже сделали больше, чем кто-либо за все годы независимости. И сделаем больше".

Напомним, в 8 февраля "Укравтодор" начнет аварийный ремонт дорог там, где позволят погодные условия.