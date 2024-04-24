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Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, – міністр оборони Польщі

Подробиць Владислав Косіняк-Каміш не повідомив.

Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, – міністр оборони Польщі
Владислав Косіняк-Каміш
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, повідомляє Reuters.

"Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе, і вони чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні", - сказав Косіняк-Каміш. 

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Втім, він не повідомив подробиць, як Польща допоможе це зробити.

"Будь-яка підтримка можлива", - відповів Косіняк-Каміш на запитання, як Польща відреагує на звернення України щодо допомоги.

Косіняк-Камиш нагадав, що раніше Польща пропонувала допомогти Україні, щоб ті, хто підлягають військовій службі, повернулися до своєї країни, щоб виконати свій громадянський обов’язок.

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