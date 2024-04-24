Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, – міністр оборони Польщі

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, повідомляє Reuters.
"Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе, і вони чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні", - сказав Косіняк-Каміш.
Втім, він не повідомив подробиць, як Польща допоможе це зробити.
"Будь-яка підтримка можлива", - відповів Косіняк-Каміш на запитання, як Польща відреагує на звернення України щодо допомоги.
Косіняк-Камиш нагадав, що раніше Польща пропонувала допомогти Україні, щоб ті, хто підлягають військовій службі, повернулися до своєї країни, щоб виконати свій громадянський обов’язок.
- Кабмін заборонив пересилати за кордон паспорти чоловікам.
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Із 23 квітня ввели тимчасові обмеження у прийнятті нових заяв на надання консульських послуг чоловікам 18-60 років, які тимчасово перебувають за кордоном.
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Згодом Міністерство закордонних справ оприлюднило відповіді на поширені запитання через ці обмеження.
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На такий крок України відреагувала Єврокомісія.